Линдси Грэм обвинил Индию, Китай и Бразилию в содействии атакам на Киев

17:11, 28 августа 2025
Сенатор США утверждает, что закупка дешевой российской нефти финансирует войну против Украины.
Линдси Грэм обвинил Индию, Китай и Бразилию в содействии атакам на Киев
Американский сенатор Линдси Грэм обвинил Индию, Китай, Бразилию и другие страны, которые покупают российскую нефть по сниженным ценам, в содействии военной агрессии России против Украины. Об этом он заявил, комментируя последствия таких закупок.

«Индия, Китай, Бразилия и другие страны, которые поддерживают военную машину Путина, покупая дешевую российскую нефть: что вы сейчас думаете о том, что ваши покупки привели к гибели невинных мирных жителей, включая детей? Индия уже ощущает цену поддержки Путина. Другие страны вскоре также это ощутят», – заявил Грэм.

