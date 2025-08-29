Возросло количество погибших в результате атаки на корабль ВМС ВСУ

РФ поразила один из кораблей ВМС ВСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате атаки врага по украинскому военному кораблю на Дунае погибли двое военных. Поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются, сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"К сожалению, мы имеем второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы найдем всех наших пропавших. Так же несколько военнослужащих получили ранения. Но большинство экипажа находится в безопасности", - сказал Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ отметил, что не может подтвердить информацию о том, что корабль затонул и продолжаются действия по спасению жизни, поэтому пока подробностей предоставить не могут.

"Трудно спрогнозировать, сколько будет продолжаться, это сложная работа. Как только мы закончим, сможем сообщить", - пояснил он.

Плетенчук также отметил, что россияне имели морские дроны и до широкомасштабного вторжения, и уже в последние годы разрабатывали методы их применения.

"Поэтому я не могу сказать, что это стало чем-то новым. До этого не было успешных применений, чтобы россияне могли о них говорить", - отметил представитель ВМС ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.