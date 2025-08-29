Практика судов
Возросло количество погибших в результате атаки на корабль ВМС ВСУ

13:12, 29 августа 2025
РФ поразила один из кораблей ВМС ВСУ.
Возросло количество погибших в результате атаки на корабль ВМС ВСУ
В результате атаки врага по украинскому военному кораблю на Дунае погибли двое военных. Поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются, сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"К сожалению, мы имеем второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы найдем всех наших пропавших. Так же несколько военнослужащих получили ранения. Но большинство экипажа находится в безопасности", - сказал Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ отметил, что не может подтвердить информацию о том, что корабль затонул и продолжаются действия по спасению жизни, поэтому пока подробностей предоставить не могут.

"Трудно спрогнозировать, сколько будет продолжаться, это сложная работа. Как только мы закончим, сможем сообщить", - пояснил он.

Плетенчук также отметил, что россияне имели морские дроны и до широкомасштабного вторжения, и уже в последние годы разрабатывали методы их применения.

"Поэтому я не могу сказать, что это стало чем-то новым. До этого не было успешных применений, чтобы россияне могли о них говорить", - отметил представитель ВМС ВСУ.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

