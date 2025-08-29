Практика судів
Зросла кількість загиблих внаслідок атаки на корабель ВМС ЗСУ

13:12, 29 серпня 2025
РФ уразила один з кораблів ВМС ЗСУ.
Фото: АрміяІnform
Внаслідок атаки ворога по українському військовому кораблю на Дунаї загинули двоє військових. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають, повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"На жаль, ми маємо другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно ми знайдемо всіх наших зниклих. Так само кілька військовослужбовців дістали поранення. Але більшість екіпажу перебуває в безпеці", - сказав Плетенчук. 

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що не може підтвердити інформацію про те, що корабель затонув і наразі тривають дії з порятунку життя, тому поки що подробиць надати не можуть.

"Важко спрогнозувати скільки триватиме, це складна робота. Як тільки ми закінчимо, зможемо повідомити", - пояснив він.

Плетенчук також зазначив, що росіяни мали морські дрони й до широкомасштабного вторгнення, і вже протягом останніх років розробляли методи їх застосування.

"Тому я не можу сказати, що це стало чимось новим. До цього не було успішних застосувань, щоб росіяни могли про них говорити", - зауважив речник ВМС ЗСУ.

