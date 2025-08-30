Посол ЕС Матернова отреагировала на убийство Андрея Парубия

Катарина Матернова призвала привлечь виновных к ответственности.

Фото: censor.net

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на трагическое убийство народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Свое заявление она опубликовала в социальной сети X.

«Это бывший спикер Верховной Рады и борец за украинскую демократию. Виновные должны предстать перед правосудием. Мои соболезнования его семье и друзьям», – написала Матернова.

Добавим, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал на убийство Андрея Парубия во Львове.

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, убийство Андрея Парубия было тщательно спланировано, СБУ привлечена к расследованию.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

