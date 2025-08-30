Посол ЄС Матернова відреагувала на вбивство Андрія Парубія

Катаріна Матернова закликала притягнути винних до відповідальності.

Фото: censor.net

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на трагічне вбивство народного депутата та колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Свою заяву вона опублікувала в соціальній мережі X.

«Це колишній спікер Верховної Ради та борець за українську демократію. Винні мають постати перед правосуддям. Мої співчуття його родині та друзям», – написала Матернова.

Додамо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис відреагував на вбивство Андрія Парубія у Львові.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

