Студенты и ученики не смогут отказаться от военной подготовки по религиозным соображениям — Оксен Лисовой

16:40, 31 августа 2025
Студенты и ученики не смогут полностью избежать курса, но будут иметь право отказаться от некоторых модулей, например, связанных с оружием.
Фото: Слово і діло
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что базовая военная подготовка останется обязательной составляющей обучения в школах и университетах, и полностью отказаться от нее нельзя даже по религиозным соображениям. Об этом он сказал в интервью проекту Newsмейкер.

По словам министра, ученики и студенты смогут не проходить те модули, которые противоречат их убеждениям.

«Нет, не имеет права отказаться. Он может отказаться от определенных модулей», — ответил Лисовой на вопрос, позволяет ли закон избежать военной подготовки по религиозным взглядам.

Он уточнил, что такие же правила будут действовать и для предмета «Защита Украины» в школах, и для курса базовой военной подготовки в учреждениях высшего образования (в дальнейшем — «Основы национального сопротивления»).

«Если религиозные убеждения тебе запрещают брать в руки оружие — не бери в руки оружие. Но есть другие модули: тактическая медицина, ориентирование в пространстве и многое другое о том, как работает система обороны. Это все можно изучать», — пояснил министр.

Ранее Оксен Лисовой заявил, что для успешного внедрения реформы старшей профильной школы образовательное учреждение должно иметь не менее 600 учеников.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

