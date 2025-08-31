Студенти та учні не зможуть відмовитися від військової підготовки з релігійних міркувань — Оксен Лісовий

Студенти й учні не зможуть повністю уникнути курсу, але матимуть право відмовитися від деяких модулів, наприклад, пов’язаних зі зброєю.

Фото: Слово і діло

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що базова військова підготовка залишатиметься обов’язковою складовою навчання у школах та університетах, і повністю відмовитися від неї не можна навіть з релігійних міркувань. Про це він сказав в інтерв’ю проекту Newsмейкер.

За словами міністра, учні й студенти зможуть не проходити ті модулі, які суперечать їхнім переконанням.

«Ні, не має права відмовитися. Він може відмовитися від певних модулів», — відповів Лісовий на запитання, чи дозволяє закон уникнути військової підготовки через релігійні погляди.

Він уточнив, що такі ж правила діятимуть і для предмета «Захист України» у школах, і для курсу базової військової підготовки у закладах вищої освіти (надалі — «Основи національного спротиву»).

«Якщо релігійні переконання тобі забороняють брати до рук зброю — не бери до рук зброю. Але є інші модулі: тактична медицина, орієнтування в просторі і багато іншого про те, як працює система оборони. Це все можна вивчати», — пояснив міністр.

Раніше Оксен Лісовий заявив, що для успішного впровадження реформи старшої профільної школи освітній заклад повинен мати не менше 600 учнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.