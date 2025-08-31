Практика судів
  1. В Україні

Студенти та учні не зможуть відмовитися від військової підготовки з релігійних міркувань — Оксен Лісовий

16:40, 31 серпня 2025
Студенти й учні не зможуть повністю уникнути курсу, але матимуть право відмовитися від деяких модулів, наприклад, пов’язаних зі зброєю.
Студенти та учні не зможуть відмовитися від військової підготовки з релігійних міркувань — Оксен Лісовий
Фото: Слово і діло
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що базова військова підготовка залишатиметься обов’язковою складовою навчання у школах та університетах, і повністю відмовитися від неї не можна навіть з релігійних міркувань. Про це він сказав в інтерв’ю проекту Newsмейкер.

За словами міністра, учні й студенти зможуть не проходити ті модулі, які суперечать їхнім переконанням.

«Ні, не має права відмовитися. Він може відмовитися від певних модулів», — відповів Лісовий на запитання, чи дозволяє закон уникнути військової підготовки через релігійні погляди.

Він уточнив, що такі ж правила діятимуть і для предмета «Захист України» у школах, і для курсу базової військової підготовки у закладах вищої освіти (надалі — «Основи національного спротиву»).

«Якщо релігійні переконання тобі забороняють брати до рук зброю — не бери до рук зброю. Але є інші модулі: тактична медицина, орієнтування в просторі і багато іншого про те, як працює система оборони. Це все можна вивчати», — пояснив міністр.

Раніше Оксен Лісовий заявив, що для успішного впровадження реформи старшої профільної школи освітній заклад повинен мати не менше 600 учнів. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міносвіти військова служба навчання школа університет освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

Відсутність дорожнього знака «населений пункт» не вимагала від водія дотримання положень, які регламентують рух у населеному пункті – Верховний Суд

Захисник зазначав, що на дорозі, де сталася ДТП, були відсутні інформативні знаки «населений пункт», «пішохідний перехід», «нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг», однак не вивчено, яким чином їх відсутність вплинула на законність прийнятих рішень.

Жінка розраховувалася за товари у різних магазинах банківською карткою потерпілого, але у жодному з інкримінованих епізодів сума не перевищувала нижньої межі – Верховний Суд висловився щодо відповідальності

Вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 185 КК – Верховний Суд.

Залучення до робіт з підвищеною небезпекою підрядника, а не штатного працівника, не звільняє директора підприємства від кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки — Верховний Суд

Між товариством та підрядником були відсутні трудові відносини, оскільки він не був працівником товариства, а виконував роботи на підставі договору підряду, укладеного із цим товариством, а за умовами цього договору сам підрядник мав дбати про особисту безпеку.

Свідки зможуть фіксувати паркування на місцях для осіб з інвалідністю і передавати дані про порушників через веб-портал — законопроект

Депутати пропонують посилити громадський контроль за порушенням водіями правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду