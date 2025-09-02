Украинцам напомнили ключевые аспекты правового механизма раздела наследства

Наследники могут заключить нотариально удостоверенный договор о разделе наследственного имущества, который должен заключаться до выдачи свидетельства о праве на наследство.

Регулирование наследственных правоотношений охватывает комплекс норм, которые определяют основания и порядок раздела наследственного имущества. Об этом напомнил Черкасский апелляционный суд.

Согласно статье 1278 Гражданского кодекса Украины (далее – Кодекс) доли каждого наследника в наследстве являются равными, если наследодатель в завещании сам не распределил наследство между ними. Каждый из наследников имеет право на выдел своей доли в натуре.

При распределении такого наследства необходимо применять нормы, регулирующие соответствующие правоотношения общей долевой собственности.

Наследники по устной договоренности между собой, если это касается движимого имущества, могут изменить размер доли в наследстве кого-либо из них. Если это касается недвижимого имущества или транспортных средств, они могут изменить размер доли в наследстве кого-либо из них по письменному соглашению между собой, удостоверенному нотариусом (ст. 1267 Кодекса).

Кроме того, наследники могут заключить нотариально удостоверенный договор о разделе наследственного имущества, который должен заключаться до выдачи свидетельства о праве на наследство. Наследники определяют конкретное имущество, которое может соответствовать их долям в наследстве. После подписания сделки нотариус выдает наследникам свидетельство о праве на наследство с учетом договоренностей между ними.

Кто имеет преимущественное право на выдел ему наследственного имущества в натуре

Наследники, которые на протяжении не менее одного года до открытия наследства проживали вместе с наследодателем одной семьей, имеют преимущественное право перед другими наследниками на выдел им в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода в размере доли в наследстве, которая им принадлежит (ч. 1 ст. 1279 Кодекса).

Если наследники не достигли согласия, они могут решить вопрос в судебном порядке.

В случае возникновения спора между наследниками относительно выдела им в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода (ч. 1 ст. 1279 Кодекса) суд учитывает использование этого имущества одним из наследников, продолжительность такого пользования, назначение этих предметов, другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Наследники, которые вместе с наследодателем были совладельцами имущества, имеют преимущественное право перед другими наследниками на выдел им в натуре этого имущества в пределах их доли в наследстве, если это не нарушает интересов других наследников, имеющих существенное значение (ч. 2 ст. 1279 Кодекса).

Такой выдел может быть осуществлен наследниками по взаимному согласию, путем заключения договора или (в случае наличия спора) в судебном порядке. Если же невозможно выделить долю наследника в натуре, то наследственное имущество передается одному из наследников, а другим — соответствующая денежная компенсация.

Исходя из анализа содержания норм статей 183, 358, 364 ГК Украины можно сделать вывод, что выдел долей (раздел) недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности, возможен, если каждой из сторон будет выделено недвижимое имущество, которое по размеру соответствует размеру долей совладельцев в праве собственности.

Перераспределение наследства

Если после истечения срока для принятия наследства и после его раздела между наследниками наследство приняли другие наследники (ч. 2 и 3 ст. 1272 Кодекса), оно подлежит перераспределению между ними. Такие наследники имеют право требовать передачи им в натуре части имущества, которое сохранилось, или выплаты денежной компенсации.

Если имущество, на которое претендует наследник, пропустивший срок для принятия наследства, перешло как выморочное к территориальной громаде и сохранилось, наследник имеет право требовать его передачи в натуре. В случае его продажи наследник имеет право на денежную компенсацию (ст. 1280 Кодекса).

Следует учитывать, что отказ от принятия наследства в пользу других наследников допускается только в течение срока для принятия наследства. По истечении этого срока доля в наследстве не может быть увеличена на том основании, что кто-либо из наследников отказывается от наследства в пользу других наследников.

