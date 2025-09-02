Практика судов
  1. В Украине

Кабмин утвердил изменения в особенности закупок

13:36, 2 сентября 2025
Постановление правительства теперь прямо предусматривает оформление определенных решений уполномоченных лиц заказчика в виде электронных документов, без необходимости их создания на бумаге.
Кабмин утвердил изменения в особенности закупок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины урегулировал обязанность заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о ценах на строительные материалы и ресурсы, которые закупаются во время ремонтов и строительства. Это решение обеспечивает выполнение норм Закона № 3988-IX, усиливает прозрачность в сфере закупок, позволяет контролировать расходы из бюджета и уменьшает риски злоупотреблений. Соответствующее постановление Кабинет Министров утвердил на заседании 1 сентября. Об этом сообщило Министерство экономики. 

В прошлом году Верховная Рада Украины утвердила изменения в Закон Украины «О публичных закупках», которые были направлены на обеспечение прозрачного использования средств во время публичных закупок услуг по текущему ремонту, работ по строительству путем обнародования информации о ценах на материальные ресурсы. Диалог с рынком и заказчиками показал, что для однозначного понимания всех требований законодательства необходимо внести соответствующие изменения и в особенности осуществления закупок во время действия режима военного положения, закрепленные постановлением Правительства №1178.

Ранее Законом № 3988-IX уже было определено, что заказчики обязаны публиковать в Prozorro документы с ценами на материальные ресурсы – с указанием количества, стоимости, расходов на транспортировку и страны происхождения. Утвержденным постановлением определено, что даже если договор о закупке услуг по текущему ремонту (в том числе с разработкой проектной документации), работ по новому строительству, работ по строительству объектов с разработкой проектной документации, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту объекта строительства заключается без использования электронной системы закупок, к отчету о таком договоре все равно добавляются документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы в машиночитаемом формате. (Машиночитаемый формат – формат данных, структурированный таким образом, что позволяет идентифицировать, преобразовывать и получать конкретные данные, включая отдельные факты и их внутреннюю структуру, без участия человека).

Цифровизация

«Вся информация о закупках в сфере строительства отныне должна быть доступна в машиночитаемом формате. Так журналисты, эксперты и граждане могут быстро анализировать, сколько и за что платит государство. Это убирает возможность скрывать завышенные цены и гарантирует эффективное использование бюджетных средств в военное время», – отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

В случае внесения изменений в договоры о закупке, в частности относительно цен на материальные ресурсы, заказчики также будут публиковать новые цены.

Кроме того, учитывая необходимость быстро восстанавливать объекты топливно-энергетического комплекса, проводить ремонты, готовиться к следующему отопительному сезону, Правительство продлило действие исключений относительно применения электронных процедур для закупки газопоршневых, газотурбинных, когенерационных установок и другого оборудования. Одновременно предусмотрена обязанность публиковать цены и отчеты по таким закупкам.

У субъектов рынка природного газа появилась возможность покупать без проведения процедур закупок компрессорные, газопоршневые и/или газотурбинные газоперекачивающие агрегаты, в том числе бывшие в употреблении, а также услуги, необходимые для проведения их оценки. При этом закупка таких агрегатов, бывших в употреблении, проводится по цене, которая не превышает их стоимость, определенную на основании заключения эксперта или отчета об оценке имущества.

Еще один акцент Правительство сделало на порядок внесения изменений в договоры о закупке. Уточнена позиция, что цена договора при колебании цены товара на рынке может изменяться до 10% при каждом изменении цены. Таким образом, в случае значительных колебаний цен на рынке заказчики не будут вынуждены расторгать договор и проводить новый тендер. При этом вводится максимальное ограничение в 50% изменения первоначальной цены товара в договоре, что вместе с обязательной публикацией документального обоснования изменения цены станет предохранителем от возможных злоупотреблений.

Кроме того, продолжается постепенная цифровизация всех закупочных процессов: постановление теперь прямо предусматривает оформление определенных решений уполномоченных лиц заказчика в виде электронных документов, без необходимости их создания на бумаге.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео