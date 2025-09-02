Кабмин утвердил изменения в особенности закупок

Постановление правительства теперь прямо предусматривает оформление определенных решений уполномоченных лиц заказчика в виде электронных документов, без необходимости их создания на бумаге.

Кабинет Министров Украины урегулировал обязанность заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о ценах на строительные материалы и ресурсы, которые закупаются во время ремонтов и строительства. Это решение обеспечивает выполнение норм Закона № 3988-IX, усиливает прозрачность в сфере закупок, позволяет контролировать расходы из бюджета и уменьшает риски злоупотреблений. Соответствующее постановление Кабинет Министров утвердил на заседании 1 сентября. Об этом сообщило Министерство экономики.

В прошлом году Верховная Рада Украины утвердила изменения в Закон Украины «О публичных закупках», которые были направлены на обеспечение прозрачного использования средств во время публичных закупок услуг по текущему ремонту, работ по строительству путем обнародования информации о ценах на материальные ресурсы. Диалог с рынком и заказчиками показал, что для однозначного понимания всех требований законодательства необходимо внести соответствующие изменения и в особенности осуществления закупок во время действия режима военного положения, закрепленные постановлением Правительства №1178.

Ранее Законом № 3988-IX уже было определено, что заказчики обязаны публиковать в Prozorro документы с ценами на материальные ресурсы – с указанием количества, стоимости, расходов на транспортировку и страны происхождения. Утвержденным постановлением определено, что даже если договор о закупке услуг по текущему ремонту (в том числе с разработкой проектной документации), работ по новому строительству, работ по строительству объектов с разработкой проектной документации, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту объекта строительства заключается без использования электронной системы закупок, к отчету о таком договоре все равно добавляются документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы в машиночитаемом формате. (Машиночитаемый формат – формат данных, структурированный таким образом, что позволяет идентифицировать, преобразовывать и получать конкретные данные, включая отдельные факты и их внутреннюю структуру, без участия человека).

«Вся информация о закупках в сфере строительства отныне должна быть доступна в машиночитаемом формате. Так журналисты, эксперты и граждане могут быстро анализировать, сколько и за что платит государство. Это убирает возможность скрывать завышенные цены и гарантирует эффективное использование бюджетных средств в военное время», – отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

В случае внесения изменений в договоры о закупке, в частности относительно цен на материальные ресурсы, заказчики также будут публиковать новые цены.

Кроме того, учитывая необходимость быстро восстанавливать объекты топливно-энергетического комплекса, проводить ремонты, готовиться к следующему отопительному сезону, Правительство продлило действие исключений относительно применения электронных процедур для закупки газопоршневых, газотурбинных, когенерационных установок и другого оборудования. Одновременно предусмотрена обязанность публиковать цены и отчеты по таким закупкам.

У субъектов рынка природного газа появилась возможность покупать без проведения процедур закупок компрессорные, газопоршневые и/или газотурбинные газоперекачивающие агрегаты, в том числе бывшие в употреблении, а также услуги, необходимые для проведения их оценки. При этом закупка таких агрегатов, бывших в употреблении, проводится по цене, которая не превышает их стоимость, определенную на основании заключения эксперта или отчета об оценке имущества.

Еще один акцент Правительство сделало на порядок внесения изменений в договоры о закупке. Уточнена позиция, что цена договора при колебании цены товара на рынке может изменяться до 10% при каждом изменении цены. Таким образом, в случае значительных колебаний цен на рынке заказчики не будут вынуждены расторгать договор и проводить новый тендер. При этом вводится максимальное ограничение в 50% изменения первоначальной цены товара в договоре, что вместе с обязательной публикацией документального обоснования изменения цены станет предохранителем от возможных злоупотреблений.

Кроме того, продолжается постепенная цифровизация всех закупочных процессов: постановление теперь прямо предусматривает оформление определенных решений уполномоченных лиц заказчика в виде электронных документов, без необходимости их создания на бумаге.

