В Дії заработало бронирование 100% работников критически важных прифронтовых предприятий

12:30, 3 сентября 2025
Как предприятиям на прифронтовых территориях оформить полное бронирование работников в Дії — инструкция.
В Дії заработало бронирование 100% работников критически важных прифронтовых предприятий
На портале «Дія» заработало бронирование 100% работников для критически важных предприятий на прифронтовых территориях. Об этом сообщает Минэкономики.

Это стало возможным после того, как Кабмин утвердил изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Нововведение направлено на сохранение кадрового потенциала бизнеса, функционирующего в зонах боевых действий.

13 августа 2025 года Кабинет министров одобрил изменения в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики. Они предусматривают расширение возможностей для сохранения кадрового потенциала предприятий, работающих в зонах боевых действий.

Эти изменения уже реализованы на портале «Дія». Критически важные предприятия, которые расположены и работают на прифронтовых территориях, могут бронировать 100% своих военнообязанных работников.

Решение позволяет поддержать бизнес, продолжающий работать в самых сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны. Создается гибкий механизм, который реагирует на вызовы войны и гарантирует предприятиям возможность сохранять деятельность даже во время активных боевых действий.

«Внедрение механизма 100% бронирования для прифронтовых предприятий — это важный шаг для экономики и обороны. Бизнес в прифронтовых регионах нуждается в максимальной поддержке, ведь он работает в чрезвычайно сложных условиях. Это решение позволит сохранить рабочие места и одновременно обеспечить Вооруженные Силы необходимыми ресурсами», – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

Как известно, ранее действовала норма, которая позволяла бронировать лишь 50% военнообязанных работников критически важных предприятий. Для прифронтовых территорий этот объем увеличен вдвое — до 100%.

Как забронировать работника на портале «Дія»?

  1. Критически важное предприятие, которое работает на территории возможных или активных боевых действий, обращается в областную военную администрацию с просьбой увеличить объем бронирования до 100%.
  2. Областная военная администрация проверяет фактическую деятельность предприятия и в случае положительного решения обращается в государственный орган, который признал предприятие критически важным.
  3. Государственный орган средствами портала «Дія» увеличивает лимит бронирования до 100%.
  4. Предприятие средствами портала «Дія» дополнительно бронирует всех работников.

