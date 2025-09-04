Может ли отец поделить на части отпуск при рождении ребенка — ответ

Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, что оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка предоставляется только один раз и не может быть разделен на несколько частей.
Что предусматривает закон
Отпуск предоставляется единовременно продолжительностью до 14 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих).
Продолжительность определяет работник в письменном заявлении.
Воспользоваться отпуском можно не позднее чем в течение трех месяцев со дня рождения ребенка.
Использовать его необходимо до 104-го дня после рождения малыша.
Важная деталь
Этот отпуск не подлежит разделению: работник должен использовать его полностью в установленный период.
