Может ли отец поделить на части отпуск при рождении ребенка — ответ

Оплачиваемый отпуск для отца при рождении ребенка предоставляется только один раз продолжительностью до 14 дней и не может быть поделен на части.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, что оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка предоставляется только один раз и не может быть разделен на несколько частей.

Что предусматривает закон

Отпуск предоставляется единовременно продолжительностью до 14 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих).

Продолжительность определяет работник в письменном заявлении.

Воспользоваться отпуском можно не позднее чем в течение трех месяцев со дня рождения ребенка.

Использовать его необходимо до 104-го дня после рождения малыша.

Важная деталь

Этот отпуск не подлежит разделению: работник должен использовать его полностью в установленный период.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.