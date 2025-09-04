Практика судів
  1. В Україні

Чи може батько поділити на частини відпустку при народженні дитини — відповідь

07:00, 4 вересня 2025
Оплачувана відпустка для батька при народженні дитини надається лише один раз тривалістю до 14 днів і не може бути поділена на частини.
Чи може батько поділити на частини відпустку при народженні дитини — відповідь
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, що оплачувана відпустка у зв’язку з народженням дитини надається лише один раз і не може бути поділена на кілька частин.

Що передбачає закон

Відпустка надається одноразово тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих).

Тривалість визначає працівник у письмовій заяві.

Скористатися відпусткою можна не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня народження дитини.

Використати її потрібно до 104-го дня після народження малюка.

Важлива деталь

Ця відпустка не підлягає поділу: працівник має використати її повністю у визначений період.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці відпустка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Методологія оцінювання кандидатів на посади суддів під час конкурсів за участю міжнародних експертів має стати універсальною – Офіс Президента

Для оцінювання кандидатів на відповідність посадам на державній службі та в судовій владі хочуть розробити єдині правила.

Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео