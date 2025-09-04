Чи може батько поділити на частини відпустку при народженні дитини — відповідь

Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, що оплачувана відпустка у зв’язку з народженням дитини надається лише один раз і не може бути поділена на кілька частин.
Що передбачає закон
Відпустка надається одноразово тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих).
Тривалість визначає працівник у письмовій заяві.
Скористатися відпусткою можна не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня народження дитини.
Використати її потрібно до 104-го дня після народження малюка.
Важлива деталь
Ця відпустка не підлягає поділу: працівник має використати її повністю у визначений період.
