Чи може батько поділити на частини відпустку при народженні дитини — відповідь

Оплачувана відпустка для батька при народженні дитини надається лише один раз тривалістю до 14 днів і не може бути поділена на частини.

Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, що оплачувана відпустка у зв’язку з народженням дитини надається лише один раз і не може бути поділена на кілька частин.

Що передбачає закон

Відпустка надається одноразово тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих).

Тривалість визначає працівник у письмовій заяві.

Скористатися відпусткою можна не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня народження дитини.

Використати її потрібно до 104-го дня після народження малюка.

Важлива деталь

Ця відпустка не підлягає поділу: працівник має використати її повністю у визначений період.

