Практика судов
  1. В Украине

КСУ рассматривал дело о конституционности отдельных положений закона о госбюджете на 2025 год

18:06, 3 сентября 2025
Первый сенат 3 сентября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело Невмержицкого Павла Владимировича. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Оксана Грищук изложила содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя.

Судья проинформировала, что заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины части первую, вторую статьи 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» от 19 ноября 2024 года № 4059–IX (далее – Закон № 4059).

Оспариваемыми положениями Закона № 4059 установлено, что «в 2025 году на период действия военного положения в Украине доплата неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что такие лица проживали или работали в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года, в связи с чем лицу предоставлен статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы. Доплата за проживание на указанных территориях устанавливается в размере 2361 гривна.

Лицам, которые после аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) самостоятельно или в установленном законодательством порядке по направлениям областных государственных администраций изменили место жительства за пределы зон безусловного (обязательного) отселения или гарантированного добровольного отселения и в дальнейшем вернулись на постоянное место жительства в эти зоны, а также лицам, которые зарегистрировали свое место жительства или переехали на постоянное место жительства в указанные зоны после аварии на Чернобыльской АЭС, доплата за проживание в таких зонах не устанавливается».

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов усматривается, что Павел Невмержицкий является пенсионером, который не работает, состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области (далее – Управление), имеет статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы и проживает в населенном пункте, который отнесен к зоне радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы.

Он обратился в Житомирский окружной административный суд с иском к Управлению, в котором, в частности, просил обязать Управление назначить и ежемесячно проводить начисление, выплату «повышения к пенсии» в размере, определенном статьей 39 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» № 796–XII, равном двум минимальным заработным платам (согласно закону о Государственном бюджете Украины на соответствующий год).

Житомирский окружной административный суд отказал в удовлетворении его заявления, сославшись на предписания статьи 45 Закона № 4059, и указал, что с 1 января 2025 года изменен порядок начисления и выплаты «повышения к пенсии».

Апелляционный суд согласился с выводами Житомирского окружного административного суда, жалобу заявителя оставил без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции – без изменений. Верховный Суд отказал заявителю в открытии кассационного производства.

По мнению автора ходатайства, примененные судами в его деле оспариваемые предписания статьи 45 Закона являются неконституционными, поскольку, в частности, лишают пенсионеров, которые не работают и проживают в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, права на имущество в виде доплаты к пенсии и не позволяют даже в минимально необходимом размере компенсировать вред, причиненный их здоровью; не соответствуют принципу юридической определенности и нарушают легитимные ожидания указанных лиц на получение соответствующих доплат; противоречат конституционному принципу равенства, поскольку устанавливают дискриминацию людей по признаку «статуса лица и постоянного места жительства с 01.01.1993 года».

Суд исследовал материалы этого дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

КСУ бюджет госбюджет

