КСУ рассматривал дело о доплатах неработающим пенсионерам, проживающим в зонах отселения после Чернобыльской катастрофы

18:42, 3 сентября 2025
КСУ рассматривал дело о конституционности положений Закона о Государственном бюджете на 2025 год относительно доплат неработающим пенсионерам, проживающим в зонах отселения после Чернобыльской катастрофы.
Второй сенат КСУ 3 сентября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Денисовой Светланы Федоровны. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Галина Юровская изложила содержание конституционной жалобы и обоснование заявительницы.

Как отметила судья-докладчик, заявительница обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие части третьей статьи 22, частям первой, второй статьи 24, части первой статьи 46, части первой статьи 55, части первой статьи 58 Конституции Украины (конституционность) статью 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» от 19 ноября 2024 года № 4059–IX (далее – Закон).

Статьей 45 Закона определено: «Установить, что в 2025 году на период действия военного положения в Украине доплата неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что такие лица проживали или работали в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года либо в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года, в связи с чем лицу предоставлен статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.

Доплата за проживание на указанных территориях устанавливается в размере 2361 гривна. Лицам, которые после аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) самостоятельно или в установленном законодательством порядке по направлениям областных государственных администраций изменили место жительства за пределы зон безусловного (обязательного) отселения либо гарантированного добровольного отселения и впоследствии вернулись на постоянное место жительства в эти зоны, а также лицам, которые зарегистрировали свое место жительства или переехали на постоянное место жительства в указанные зоны после аварии на Чернобыльской АЭС, доплата за проживание в таких зонах не устанавливается.

Выплата доплаты за проживание в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения неработающим пенсионерам прекращается после оставления лицом своего места постоянного проживания на указанных территориях и декларирования/регистрации места жительства за пределами этих зон, что подтверждается данными Единого государственного демографического реестра и других государственных реестров». Пенсионный фонд обязан осуществлять проверку и сверку данных с государственными реестрами для установления, продолжения или прекращения выплат.

По мнению Денисовой С.Ф., Конституция Украины не наделяет законы о Государственном бюджете Украины высшей юридической силой по отношению к другим законам; нельзя вносить изменения в специальные законы законами о Государственном бюджете Украины, так как это противоречит законодательству. Кроме того, по ее убеждению, установление Законом фиксированного размера доплаты за проживание в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения нарушает ее права на получение надлежащих выплат от государства.

Судья-докладчик также проинформировала, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения она направила запросы в Правовой департамент Секретариата Суда, органы государственной власти и учреждения высшего образования с просьбой высказать позиции по вопросам, поднятым в конституционной жалобе.

суд КСУ пенсия Чернобыль

