Кабмин обновил состав НКРЭКУ: назначены Сергей Пушкарь, Любомир Саловский и Роман Шикеринец

Кабинет министров Украины назначил трёх новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Как свидетельствуют распоряжения, опубликованные на сайте правительства, в состав регулятора на шесть лет вошли Сергей Пушкарь, Любомир Саловский и Роман Шикеринец.
