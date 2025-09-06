Практика судов
В Одесской области разоблачили мужчину, который хранил дома гранату «для самозащиты»

17:16, 6 сентября 2025
Фигуранту грозит до 7 лет заключения.
В Одесской области 40-летнего жителя Белгород-Днестровского района уличили в незаконном обращении с взрывными устройствами. Об этом сообщает полиция региона.

Во время санкционированного обыска в его домовладении полицейские обнаружили корпус ручной осколочной гранаты с запалом.

Эксперты подтвердили, что боеприпас пригоден к использованию.

По словам мужчины, он якобы нашел опасный предмет и хранил дома для самозащиты.

Правоохранители задержали мужчину в процессуальном порядке. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – в приобретении, ношении, хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Этот преступление карается лишением свободы на срок до семи лет.

Следствие продолжается. Все обстоятельства устанавливаются.

В полиции напомнили: согласно ч. 3 ст. 263 УКУ, не подлежит уголовной ответственности за незаконные ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств лицо, которое добровольно сдало их органам власти.

Национальная полиция полиция Одесса граната боеприпасы

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
