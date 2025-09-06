Практика судів
  1. В Україні

На Одещині викрили чоловіка, який зберігав вдома гранату «для самозахисту»

17:16, 6 вересня 2025
Фігуранту загрожує до 7 років ув’язнення.
На Одещині викрили чоловіка, який зберігав вдома гранату «для самозахисту»
На Одещині 40-річного жителя Білгород-Дністровського району викрили на незаконному поводженні з вибуховими пристроями. Про це повідомляє поліція регіону.

Під час санкціонованого обшуку у його домоволодінні поліцейські виявили корпус ручної осколкової гранати із запалом.

Експерти підтвердили, що боєприпас придатний до використання.

За словами чоловіка, він нібито знайшов небезпечний предмет і зберігав удома для самозахисту.

Правоохоронці затримали чоловіка у процесуальному порядку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – у придбанні, носінні, зберіганні вибухових пристрої без передбаченого законом дозволу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років. 

Слідство триває. Всі обставини встановлюються. 

У поліції нагадали: згідно з ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності за незаконні носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв особа, яка добровільно здала їх органам влади.

Національна поліція поліція Одеса граната боєприпаси

