СБУ задержала народного депутата от ОПЗЖ Федора Христенко, подозреваемого в государственной измене

15:42, 6 сентября 2025
СБУ указывает, что подозреваемый наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.
Правоохранители задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии «ОПЗЖ», который находился в розыске по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает СБУ.

В Службе безопасности Украины не называют фамилию подозреваемого, однако народный депутат Ярослав Железняк указывает, что речь идет о Федоре Христенко.

По данным следствия, фигурант был завербован ФСБ РФ задолго до начала полномасштабного вторжения и выполнял задания российской спецслужбы.

Офис Генпрокурора добавляет, что после начала полномасштабного вторжения народный избранник покинул территорию Украины и уже оттуда продолжал свою противоправную деятельность.

В июле этого года по материалам СБУ и ОГП этому народному депутату было сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Сегодня, после его задержания он был доставлен в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

