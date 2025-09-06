СБУ затримала народного депутата від ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді

СБУ вказує, що підозрюваний налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України.

Правоохоронці затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ», який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді. Про це повідомляє СБУ.

В Службі безпеки України не називають прізвища підозрюваного, однак, народний депутат Ярослав Железняк вказує, що йдеться про Федора Христенка.

За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення і виконував завдання російської спецслужби.

СБУ вказує, що підозрюваний налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України.

Офіс Генпрокурора додає, що після початку повномасштабного вторгнення народний обранець покинув територію України, та вже звідти продовжував свою протиправну діяльність.

У липні цього року за матеріалами СБУ та ОГП цьому народному депутату було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Сьогодні, після його затримання він був доставлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

