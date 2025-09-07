В Шевченковском райсуде Киева открыто ряд вакансий – кого ищут

Также в суде сообщили о возможности прохождения стажировки с последующим замещением вакантных должностей.

Шевченковский районный суд города Киева объявил о наличии ряда вакантных должностей. Среди них:

секретарь судебного заседания;

помощник судьи (гражданская коллегия);

начальник отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел;

главные специалисты в отделах кадровой работы, организационного обеспечения рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел, а также дел об админправонарушениях;

главный специалист по связям со СМИ;

главный специалист отдела документального оборота и работы с обращениями граждан;

судебный распорядитель;

делопроизводитель;

экспедитор;

уборщица.

Детали по подаче документов можно получить у заместителя руководителя аппарата Шевченковского райсуда по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А, каб. 210, тел. (044) 298-58-67.

