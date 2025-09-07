В Шевченковском райсуде Киева открыто ряд вакансий – кого ищут

22:00, 7 сентября 2025
Также в суде сообщили о возможности прохождения стажировки с последующим замещением вакантных должностей.
Шевченковский районный суд города Киева объявил о наличии ряда вакантных должностей. Среди них:
- секретарь судебного заседания;
- помощник судьи (гражданская коллегия);
- начальник отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел;
- главные специалисты в отделах кадровой работы, организационного обеспечения рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел, а также дел об админправонарушениях;
- главный специалист по связям со СМИ;
- главный специалист отдела документального оборота и работы с обращениями граждан;
- судебный распорядитель;
- делопроизводитель;
- экспедитор;
- уборщица.
Детали по подаче документов можно получить у заместителя руководителя аппарата Шевченковского райсуда по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А, каб. 210, тел. (044) 298-58-67.
