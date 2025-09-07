У Шевченківському райсуді Києва відкрито низку вакансій – кого шукають

22:00, 7 вересня 2025
Також у суді повідомили про можливість проходження стажування з подальшим заміщенням вакантних посад.
Шевченківський районний суд міста Києва оголосив про наявність низки вакантних посад. Серед них:
- секретар судового засідання;
- помічник судді (цивільна колегія);
- начальник відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;
- головні спеціалісти у відділах кадрової роботи, організаційного забезпечення розгляду кримінальних, цивільних та адміністративних справ, а також справ про адмінправопорушення;
- головний спеціаліст зі зв’язків із ЗМІ;
- головний спеціаліст відділу документального обігу та роботи зі зверненнями громадян;
- судовий розпорядник;
- діловод;
- експедитор;
- прибиральниця.
Деталі щодо подання документів можна отримати у заступника керівника апарату Шевченківського райсуду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 210, тел. (044) 298-58-67.
