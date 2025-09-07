Практика судів
  1. В Україні

У Шевченківському райсуді Києва відкрито низку вакансій – кого шукають

22:00, 7 вересня 2025
Також у суді повідомили про можливість проходження стажування з подальшим заміщенням вакантних посад.
У Шевченківському райсуді Києва відкрито низку вакансій – кого шукають
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шевченківський районний суд міста Києва оголосив про наявність низки вакантних посад. Серед них:

  • секретар судового засідання;
  • помічник судді (цивільна колегія);
  • начальник відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;
  • головні спеціалісти у відділах кадрової роботи, організаційного забезпечення розгляду кримінальних, цивільних та адміністративних справ, а також справ про адмінправопорушення;
  • головний спеціаліст зі зв’язків із ЗМІ;
  • головний спеціаліст відділу документального обігу та роботи зі зверненнями громадян;
  • судовий розпорядник;
  • діловод;
  • експедитор;
  • прибиральниця.

Також у суді повідомили про можливість проходження стажування з подальшим заміщенням вакантних посад.

Деталі щодо подання документів можна отримати у заступника керівника апарату Шевченківського райсуду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 210, тел. (044) 298-58-67.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд Київ Шевченківський райсуд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з’їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко

Питання відповідності розміру суддівської винагороди реаліям сьогодення 12 вересня розгляне Пленум Верховного Суду.

Від невідкладних обшуків та арешту майна – до порядку оскарження у Верховному Суді: Верховна Рада розгляне фундаментальні зміни до КПК

Законодавці розглянуть зміни до Кримінального процесуального кодексу, які охоплюють ключові аспекти кримінальних проваджень проти бізнесу – детальний розбір змін.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду