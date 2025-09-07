У Шевченківському райсуді Києва відкрито низку вакансій – кого шукають

Також у суді повідомили про можливість проходження стажування з подальшим заміщенням вакантних посад.

Шевченківський районний суд міста Києва оголосив про наявність низки вакантних посад. Серед них:

секретар судового засідання;

помічник судді (цивільна колегія);

начальник відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;

головні спеціалісти у відділах кадрової роботи, організаційного забезпечення розгляду кримінальних, цивільних та адміністративних справ, а також справ про адмінправопорушення;

головний спеціаліст зі зв’язків із ЗМІ;

головний спеціаліст відділу документального обігу та роботи зі зверненнями громадян;

судовий розпорядник;

діловод;

експедитор;

прибиральниця.

Також у суді повідомили про можливість проходження стажування з подальшим заміщенням вакантних посад.

Деталі щодо подання документів можна отримати у заступника керівника апарату Шевченківського райсуду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 210, тел. (044) 298-58-67.

