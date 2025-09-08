Киев затопило: вода залила супермаркеты и подземные переходы, видео

Ливень превратил улицы в реки — затопленны переходы и супермаркеты.

В столице из-за ливня затопило улицы, переходы и даже супермаркеты. Видео настоящих «водопадов» распространяют местные каналы.

В патрульной полиции Киева ранее сообщили, что из-за непогоды было затруднено движение транспорта на перекрестке улиц Антоновича и Ковпака. На месте работали коммунальные и аварийные службы.

Позднее правоохранители проинформировали, что движение на этом участке уже восстановлено.

