Практика судов
  1. В мире

В Чехии задержали водителя Формулы-1, который годами гонял по автострадам без номеров

20:48, 8 сентября 2025
51-летний водитель красного гоночного автомобиля с 2019 года ездил по автостраде без номерных знаков и фар.
В Чехии задержали водителя Формулы-1, который годами гонял по автострадам без номеров
Фото: BBC
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чешская полиция задержала 51-летнего водителя красного гоночного автомобиля, который неоднократно нарушал правила дорожного движения на автострадах страны, начиная с 2019 года. Об этом сообщает BBC.

Автомобиль, стилизованный под болид Ferrari, проследили до поместья в деревне Бук, расположенном в 60 км к юго-западу от Праги, после очередного сообщения о его появлении на автостраде D4. В воскресенье утром появилось видео, на котором зафиксировано, как машина движется по трассе и останавливается на заправке. Полиция задержала водителя в его доме после короткой перепалки, во время которой он отказывался выйти из автомобиля.

Мужчина сначала утверждал, что полицейские незаконно находятся на частной территории, но в конце концов согласился поехать в участок для допроса, оставаясь в красном гоночном комбинезоне и шлеме. Во время допроса он отказался отвечать на вопросы правоохранителей.

Сын задержанного рассказал местным журналистам, что дом окружили десятки полицейских машин и вертолет, что, по его мнению, является «непропорциональной реакцией на якобы нарушение правил дорожного движения».

Полиция впервые обратила внимание на водителя в 2019 году, когда в интернете начали появляться фото и видео автомобиля на автострадах. Тогда правоохранители разыскали транспортное средство и допросили его владельца, который отрицал, что выезжал на трассу. Из-за того, что водитель на записях был в шлеме, идентифицировать его не удалось, и дело осталось без прогресса. Пока неизвестно, является ли задержанный мужчина тем самым лицом, которое допрашивали ранее.

Хотя автомобиль часто называли «болидом Ferrari Формулы-1», по данным сайта auto.cz, это Dallara GP2/08 – гоночный автомобиль, созданный итальянской компанией Dallara для серии GP2, которая является подготовительной категорией к Формуле-1.

Независимо от происхождения машины, водителю теперь грозит штраф за управление транспортным средством на автостраде без фар, указателей поворота и номерных знаков, а также возможное лишение водительских прав.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.      

полиция ПДД дороги Чехия авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Нардепу Федору Христенко инкриминируют системное влияние на НАБУ — его показания могут расставить точки над «і»

Судя по формулировкам, которые приводит ОГП и СБУ, показания Федора Христенко могут пролить свет на общую ситуацию в НАБУ.

«Превратит суды в статистов»: в Минобороны выступили против законопроекта 13452, который запрещает судам смягчать наказание военным за неповиновение

В Минобороны указали, что предложенные законопроектом 13452 изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, касающиеся расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу нового закона.

МИД сможет напрямую инициировать вопросы о применении и отмене санкций — правительство внесло законопроект

Закон о санкциях предлагается дополнить нормой о том, что решение об отмене санкций принимается на основании резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, решений и регламентов Совета ЕС, а также решений уполномоченного органа иностранного государства, если это не противоречит национальным интересам Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду