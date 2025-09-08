В Чехии задержали водителя Формулы-1, который годами гонял по автострадам без номеров

51-летний водитель красного гоночного автомобиля с 2019 года ездил по автостраде без номерных знаков и фар.

Фото: BBC

Чешская полиция задержала 51-летнего водителя красного гоночного автомобиля, который неоднократно нарушал правила дорожного движения на автострадах страны, начиная с 2019 года. Об этом сообщает BBC.

Автомобиль, стилизованный под болид Ferrari, проследили до поместья в деревне Бук, расположенном в 60 км к юго-западу от Праги, после очередного сообщения о его появлении на автостраде D4. В воскресенье утром появилось видео, на котором зафиксировано, как машина движется по трассе и останавливается на заправке. Полиция задержала водителя в его доме после короткой перепалки, во время которой он отказывался выйти из автомобиля.

Мужчина сначала утверждал, что полицейские незаконно находятся на частной территории, но в конце концов согласился поехать в участок для допроса, оставаясь в красном гоночном комбинезоне и шлеме. Во время допроса он отказался отвечать на вопросы правоохранителей.

Сын задержанного рассказал местным журналистам, что дом окружили десятки полицейских машин и вертолет, что, по его мнению, является «непропорциональной реакцией на якобы нарушение правил дорожного движения».

Полиция впервые обратила внимание на водителя в 2019 году, когда в интернете начали появляться фото и видео автомобиля на автострадах. Тогда правоохранители разыскали транспортное средство и допросили его владельца, который отрицал, что выезжал на трассу. Из-за того, что водитель на записях был в шлеме, идентифицировать его не удалось, и дело осталось без прогресса. Пока неизвестно, является ли задержанный мужчина тем самым лицом, которое допрашивали ранее.

Хотя автомобиль часто называли «болидом Ferrari Формулы-1», по данным сайта auto.cz, это Dallara GP2/08 – гоночный автомобиль, созданный итальянской компанией Dallara для серии GP2, которая является подготовительной категорией к Формуле-1.

Независимо от происхождения машины, водителю теперь грозит штраф за управление транспортным средством на автостраде без фар, указателей поворота и номерных знаков, а также возможное лишение водительских прав.

