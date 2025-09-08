У Чехії затримали водія Формули-1, який роками ганяв автострадами без номерів

51-річний водій червоного гоночного автомобіля з 2019 року їздив автострадою без номерних знаків і фар.

Фото: BBC

Чеська поліція затримала 51-річного водія червоного гоночного автомобіля, який неодноразово порушував правила дорожнього руху на автострадах країни, починаючи з 2019 року. Про це повідомляє BBC.

Автомобіль, стилізований під болід Ferrari, простежили до маєтку в селі Бук, розташованому за 60 км на південний захід від Праги, після чергового повідомлення про його появу на автостраді D4. У неділю вранці з’явилося відео, на якому зафіксовано, як машина рухається трасою та зупиняється на заправці. Поліція затримала водія у його будинку після короткої суперечки, під час якої він відмовлявся вийти з автомобіля.

Чоловік спочатку стверджував, що поліцейські незаконно перебувають на приватній території, але зрештою погодився поїхати до відділку для допиту, залишаючись у червоному гоночному комбінезоні та шоломі. Під час допиту він відмовився відповідати на запитання правоохоронців.

Син затриманого розповів місцевим журналістам, що будинок оточили десятки поліцейських машин і вертоліт, що, на його думку, є «непропорційною реакцією на нібито порушення правил дорожнього руху».

Поліція вперше звернула увагу на водія у 2019 році, коли в інтернеті почали з’являтися фото та відео автомобіля на автострадах. Тоді правоохоронці розшукали транспортний засіб і допитали його власника, який заперечив, що виїжджав на трасу. Через те, що водій на записах був у шоломі, ідентифікувати його не вдалося, і справа залишилася без прогресу. Наразі невідомо, чи затриманий чоловік є тією самою особою, яку допитували раніше.

Хоча автомобіль часто називали «болідом Ferrari Формули-1», за даними сайту auto.cz, це Dallara GP2/08 – гоночний автомобіль, створений італійською компанією Dallara для серії GP2, яка є підготовчою категорією до Формули-1.

Незалежно від походження машини, водію тепер загрожує штраф за керування транспортним засобом на автостраді без фар, покажчиків повороту та номерних знаків, а також можливе позбавлення водійських прав.

