В Хмельницком мужчина взорвал гранату прямо во дворе многоэтажки и остался без руки

23:12, 9 сентября 2025
Осколочные ранения также получил прохожий.
В Хмельницком полицейские задержали 45-летнего мужчину, который на улице взорвал гранату. Пострадали двое людей, среди них сам злоумышленник. Об этом сообщает полиция региона.

Как известно, 8 сентября во дворе жилого дома на ул. Заречанской в Хмельницком прогремел взрыв.

По предварительной информации, 45-летний местный житель взорвал предмет, похожий на гранату РГД-5. В результате взрыва он получил телесные повреждения в виде ампутации руки. Осколочные ранения также получил 59-летний прохожий.

Кроме того, взрыв повредил два автомобиля, припаркованных рядом с домом. Обоих пострадавших госпитализировали.

Злоумышленника задержали полицейские в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице под конвоем.

Следователи открыли два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному подозрения.

Происхождение взрывоопасного предмета устанавливается.

