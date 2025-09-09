В Хмельницком мужчина взорвал гранату прямо во дворе многоэтажки и остался без руки

Осколочные ранения также получил прохожий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницком полицейские задержали 45-летнего мужчину, который на улице взорвал гранату. Пострадали двое людей, среди них сам злоумышленник. Об этом сообщает полиция региона.

Как известно, 8 сентября во дворе жилого дома на ул. Заречанской в Хмельницком прогремел взрыв.

По предварительной информации, 45-летний местный житель взорвал предмет, похожий на гранату РГД-5. В результате взрыва он получил телесные повреждения в виде ампутации руки. Осколочные ранения также получил 59-летний прохожий.

Кроме того, взрыв повредил два автомобиля, припаркованных рядом с домом. Обоих пострадавших госпитализировали.

Злоумышленника задержали полицейские в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице под конвоем.

Следователи открыли два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному подозрения.

Происхождение взрывоопасного предмета устанавливается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.