У Хмельницькому чоловік підірвав гранату просто у дворі багатоповерхівки і залишився без руки

Осколкові поранення також отримав перехожий.

У Хмельницькому поліцейські затримали 45-річного чоловіка, який на вулиці підірвав гранату. Постраждали двоє людей, серед них сам зловмисник. Про це повідомляє поліція регіону.

Як відомо, 8 вересня у дворі житлового будинку на вул. Зарічанській у Хмельницькому прогримів вибух.

За попередньою інформацією, 45-річний місцевий житель підірвав предмет, схожий на гранату РГД-5. Внаслідок вибуху він отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації руки. Уламкові поранення дістав і 59-річний перехожий.

Окрім того, вибух пошкодив два автомобілі, припарковані поруч із будинком. Обох постраждалих госпіталізували.

Зловмисника затримали поліцейські відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває у лікарні під конвоєм.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження із бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри.

Походження вибухонебезпечного предмету встановлюється.

