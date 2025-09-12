Практика судов
Зеленский подписал указ об установлении Дня войск радиоэлектронной борьбы

13:41, 12 сентября 2025
Владимир Зеленский закрепил на государственном уровне празднование Дня войск РЭБ 12 сентября.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым в Украине официально установлен День войск радиоэлектронной борьбы. Праздник будет отмечаться ежегодно 12 сентября.

Как отмечается в документе, решение принято в целях развития национальных военных традиций и с учетом важной роли войск РЭБ в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины, а также обеспечении электромагнитного прикрытия объектов критической инфраструктуры.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Следует отметить, что войска РЭБ уже имели свой профессиональный праздник 12 сентября. Эта дата определена соответствующим приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины № 253 от 1 сентября 2021 года. Зеленский закрепил эту дату уже на уровне государственного праздника.

