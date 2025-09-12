Зеленський підписав указ про встановлення Дня військ радіоелектронної боротьби

Володимир Зеленський закріпив на державному рівні святкування Дня військ РЕБ 12 вересня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким в Україні офіційно встановлено День військ радіоелектронної боротьби. Свято відзначатиметься щороку 12 вересня.

Як зазначається в документі, рішення ухвалено з метою розвитку національних військових традицій та з урахуванням важливої ролі військ РЕБ у відсічі й стримуванні збройної агресії проти України, а також у забезпеченні електромагнітного прикриття об’єктів критичної інфраструктури.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Варто зазначити, що війська РЕБ уже мали своє професійне свято 12 вересня. Ця дата визначена відповідним наказом Головнокомандувача Збройних сил України № 253 від 1 вересня 2021 року. Зеленський закріпив цю дату вже на рівні державного свята.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.