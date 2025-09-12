На Закарпатье суд вынес приговор военнослужащему, который переслал порнографическое изображение на Facebook Госспецсвязи

На Закарпатье военнослужащего осудили за пересылку порнографического изображения на официальную страницу Госспецсвязи в Facebook.

Хустский районный суд 10 сентября признал виновным военнослужащего в хранении и распространении материалов порнографического характера, после того как он отправил изображение порнографического содержания на официальную страницу Государственной службы специальной связи и защиты информации в Facebook (ч.1 и ч.3 ст.301 УК Украины).

Суд установил, что военнослужащий загрузил на свой телефон изображение порнографического характера. Впоследствии он рассылал это изображение в разных мессенджерах, в том числе и через Facebook на официальную страницу Госспецсвязи.

«Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_4 совершил уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 УК Украины — хранение изображений порнографического характера с целью распространения и повторное распространение изображений, содержащих порнографический характер», — резюмирует суд.

Как говорится в решении, обвиняемый военнослужащий раскаялся в содеянном и объяснил свои действия тем, что «находился в эмоциональном состоянии и не осознавал, что деяние является наказуемым».

Обвиняемому назначили три года лишения свободы с запретом в течение трех лет занимать должности, связанные с IT-технологиями и распространением информации в сети. Вместе с тем, согласно решению суда, он освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком на два года.

На мужчину возложены обязанности периодически являться в орган пробации, сообщать о смене места жительства и работы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования.

Суд также постановил взыскать с него более 4,5 тыс. грн расходов на проведение экспертиз.

Приговор может быть обжалован в Закарпатский апелляционный суд в течение 30 дней.

Дело № 309/2679/24, производство № 1-кп/309/50/25.

