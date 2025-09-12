На Закарпатті суд виніс вирок військовослужбовцю, який переслав порнографічне зображення на Facebook Держспецзв'язку

На Закарпатті військовослужбовця засудили за пересилання порнографічного зображення на офіційну сторінку Держспецзв’язку у Facebook.

Хустський районний суд 10 вересня визнав винним військовослужбовця у зберіганні та поширенні матеріалів порнографічного характеру, після того, як він надіслав зображення порнографічного характеру на офіційну сторінку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook (ч.1 та ч.3 ст.301 КК України).

Суд встановив, що військовослужбовець завантажив на свій телефон зображення порнографічного характеру. Згодом, він надсилав це зображення у різних месенджерах, зокрема і через Facebook на офіційну сторінку Держспецзв'язку.

«Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України - зберігання зображень порнографічного характеру з метою розповсюдження та розповсюдження зображень, які містять порнографічні характери, вчинено повторно», – резюмує суд.

Як йдеться у рішенні, обвинувачений військовослужбовець покаявся у скоєному та пояснив свої дії тим, що «перебував у емоційному стані та не усвідомлював, що діяння є караним».

Обвинуваченому призначили три роки позбавлення волі з забороною протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з ІТ-технологіями та поширенням інформації у мережі. Водночас, згідно з рішенням суду, він звільнений від відбування покарання з випробувальним строком на два роки.

На чоловіка покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, а також не виїжджати за межі України без погодження.

Суд також постановив стягнути з нього понад 4,5 тис. грн витрат на проведення експертиз.

Вирок може бути оскаржений до Закарпатського апеляційного суду протягом 30 днів.

Справа 309/2679/24, провадження № 1-кп/309/50/25.

