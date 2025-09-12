Практика судів
  1. В Україні
  2. / Судова практика

На Закарпатті суд виніс вирок військовослужбовцю, який переслав порнографічне зображення на Facebook Держспецзв'язку

18:59, 12 вересня 2025
На Закарпатті військовослужбовця засудили за пересилання порнографічного зображення на офіційну сторінку Держспецзв’язку у Facebook.
На Закарпатті суд виніс вирок військовослужбовцю, який переслав порнографічне зображення на Facebook Держспецзв'язку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хустський районний суд 10 вересня визнав винним військовослужбовця у зберіганні та поширенні матеріалів порнографічного характеру, після того, як він надіслав зображення порнографічного характеру на офіційну сторінку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook (ч.1 та ч.3 ст.301 КК України).

Суд встановив, що військовослужбовець завантажив на свій телефон зображення порнографічного характеру. Згодом, він надсилав це зображення у різних месенджерах, зокрема і через Facebook на офіційну сторінку Держспецзв'язку.

«Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України - зберігання зображень порнографічного характеру з метою розповсюдження та розповсюдження зображень, які містять порнографічні характери, вчинено повторно», – резюмує суд.

Як йдеться у рішенні, обвинувачений військовослужбовець покаявся у скоєному та пояснив свої дії тим, що «перебував у емоційному стані та не усвідомлював, що діяння є караним».

Обвинуваченому призначили три роки позбавлення волі з забороною протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з ІТ-технологіями та поширенням інформації у мережі. Водночас, згідно з рішенням суду, він звільнений від відбування покарання з випробувальним строком на два роки.

На чоловіка покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, а також не виїжджати за межі України без погодження.

Суд також постановив стягнути з нього понад 4,5 тис. грн витрат на проведення експертиз.

Вирок може бути оскаржений до Закарпатського апеляційного суду протягом 30 днів.

Справа 309/2679/24, провадження № 1-кп/309/50/25.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

судова практика соцмережі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обставини, встановлені у провадженні, в якому не беруть участі інші обвинувачені, не повинні мати преюдиціального значення для їхніх справ – Верховний Суд

Статус доказів, використаних в одній справі, повинен залишатися суто відносним, а їх сила має обмежуватися конкретним провадженням.

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ стосовно обмеження розміру суддівської винагороди з розрахунку прожиткового мінімуму у 2102 гривні

Верховний Суд зазначив, що цього рішення «чекав весь суддівський корпус України», однак тепер все залежить від Конституційного Суду.

Верховний Суд висловився щодо зарахування у період відбування покарання часу перебування засудженого в установі відбування покарання до обрання запобіжного заходу

У касаційній скарзі захисник вказував, що засудженому не зараховано у строк покарання фактичне відбування ним покарання у виправній колонії та строк обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Видатки з бюджету на Мінцифри збільшили з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – набувають сили зміни до бюджету

Бюджет Мінцифри збільшили вдвічі – зміни до закону про держбюджет на 2025 рік.

На Пленумі ВС дискутували, чи мають справи про санкції та оскарження рішень ВРП і ВККС розподілятися на всіх суддів Великої Палати як доповідачів без спеціалізації

Представники адміністративної юрисдикції, зокрема голова КАС ВС Михайло Смокович заявили, що справи, які Велика Палата розглядає як апеляційна інстанція, повинні розподілятися не лише на суддів-«адміністративників» як доповідачів, а на всіх.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду