Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Эстония выделит более €100 млн военной помощи Украине в 2026 году

19:25, 14 сентября 2025
Поддержка будет включать продукцию местных предприятий и ИТ-решения.
Эстония выделит более €100 млн военной помощи Украине в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Эстония в 2026 году продолжит предоставлять Украине военную помощь на уровне не менее 0,25% своего ВВП, что составляет более 100 миллионов евро, из которых значительная часть будет направлена на продукцию эстонских оборонных предприятий. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

«Эстония продолжит решительно поддерживать Украину в агрессивной войне России. И в следующем году мы будем придерживаться принципа, что 0,25% нашего ВВП пойдет на помощь Украине. Мы исходим из военных потребностей Украины, и в следующем году эстонские предприятия оборонной промышленности также будут играть важную роль», – подчеркнул Певкур.

Министр также подчеркнул, что Эстония продолжит оказывать Украине не только финансовую и материальную помощь, но и будет проводить обучение для украинских военных и поддерживать разработку ИТ-решений для оборонного сектора Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Эстония оборона военная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурсы на должности госслужбы планируют возобновить с 1 июня 2026 года — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает возобновление конкурсов на должности государственной службы, а также сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые лица были назначены в период действия военного положения без конкурса.

Прокурор, как и любой гражданин, может осуществлять видеозапись судебного заседания, даже если судья не предоставил на это согласие – КДКП

В конфликте между судом и прокурором, дисциплинарная комиссия прокуроров поддержала прокурора.

Продолжение ограничения размера судейского вознаграждения недопустимо и представляет угрозу для эффективного функционирования судов и Высшего антикоррупционного суда — ВАКС

Высший антикоррупционный суд «восстал» против расчета должностного оклада судей исходя из прожиточного минимума в 2 102 гривны – это не соответствует финансовым реалиям сегодняшнего дня.

Верховный Суд указал, когда земельный участок может быть принудительно отчужден в государственную или коммунальную собственность

Верховный Суд высказался по поводу отсутствия у органа местного самоуправления обязанности доказывать общественную необходимость отчуждения земельного участка под размещение объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Минфин предлагает выделить на ВСП в 2026 году 371 млн грн – в Высшем совете правосудия заявили, что в этой сумме не хватает еще 122 млн

В Высшем совете правосудия указали, что нужно дополнительно 38,8 млн грн на оплату труда, 6,6 млн – для обеспечения начислений на оплату труда и 62,4 млн грн – на расходы развития, в частности, капитальный ремонт.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду