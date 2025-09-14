Эстония выделит более €100 млн военной помощи Украине в 2026 году

Поддержка будет включать продукцию местных предприятий и ИТ-решения.

Эстония в 2026 году продолжит предоставлять Украине военную помощь на уровне не менее 0,25% своего ВВП, что составляет более 100 миллионов евро, из которых значительная часть будет направлена на продукцию эстонских оборонных предприятий. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

«Эстония продолжит решительно поддерживать Украину в агрессивной войне России. И в следующем году мы будем придерживаться принципа, что 0,25% нашего ВВП пойдет на помощь Украине. Мы исходим из военных потребностей Украины, и в следующем году эстонские предприятия оборонной промышленности также будут играть важную роль», – подчеркнул Певкур.

Министр также подчеркнул, что Эстония продолжит оказывать Украине не только финансовую и материальную помощь, но и будет проводить обучение для украинских военных и поддерживать разработку ИТ-решений для оборонного сектора Украины.

