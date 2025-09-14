Естонія виділить понад €100 млн військової допомоги Україні у 2026 році

Підтримка включатиме продукцію місцевих підприємств та ІТ-рішення.

Естонія у 2026 році продовжить надавати Україні військову допомогу на рівні щонайменше 0,25% свого ВВП, що становить понад 100 мільйонів євро, з яких значна частина буде спрямована на продукцію естонських оборонних підприємств. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомила пресслужба Міністерства оборони Естонії.

«Естонія продовжить рішуче підтримувати Україну в агресивній війні Росії. І наступного року ми дотримуватимемося принципу, що 0,25% нашого ВВП піде на допомогу Україні. Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року естонські підприємства оборонної промисловості також відіграватимуть важливу роль», – наголосив Певкур.

Міністр також підкреслив, що Естонія продовжить надавати Україні не лише фінансову та матеріальну допомогу, а й проводитиме навчання для українських військових і підтримуватиме розробку ІТ-рішень для оборонного сектору України.

