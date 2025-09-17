Практика судов
Во Львове из глаза пациента извлекли 12-сантиметрового паразита, занесенного одесскими комарами

07:00, 17 сентября 2025
Хирурги удалили 12-сантиметрового глиста из глаза 60-летнего мужчины, которого в санатории в Одессе покусали комары.
Во Львове из глаза пациента извлекли 12-сантиметрового паразита, занесенного одесскими комарами
Офтальмологи во Львове провели уникальную операцию, во время которой из-под конъюнктивы правого глаза 60-летнего пациента удалили 12-сантиметрового гельминта. Паразит попал в организм мужчины через укусы комаров во время отдыха в Одессе. Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

По словам пациента, в мае 2025 года он отдыхал в санатории в Одессе, где его часто кусали комары. В июне мужчина заметил припухлость в углу правого глаза, которая впоследствии исчезла. Однако уже в июле появились новые симптомы: зуд, дискомфорт и покраснение глаза. С этими жалобами он обратился к медикам.

Во время хирургического вмешательства врачи обнаружили и удалили паразита. Для точной диагностики материал направили на лабораторное исследование, которое подтвердило, что гельминт принадлежит к виду дирофилярии. Этот паразит передается через укусы комаров и может вызвать заболевание дирофиляриоз.

Специалисты Львовского областного центра отмечают, что это уже четвертый случай дирофиляриоза, зафиксированный в регионе в этом году. Аналогичное количество случаев — четыре — было зарегистрировано на Львовщине и в 2024 году.

Львов Одесса медицина больница

