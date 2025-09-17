Практика судів
  1. В Україні

У Львові з ока пацієнта витягли 12-сантиметрового паразита, занесеного одеськими комарами

07:00, 17 вересня 2025
Хірурги видалили 12-сантиметрового глиста з ока 60-річного чоловіка, якого у санаторії в Одесі покусали комарі.
У Львові з ока пацієнта витягли 12-сантиметрового паразита, занесеного одеськими комарами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офтальмологи у Львові провели унікальну операцію, під час якої з-під кон’юнктиви правого ока 60-річного пацієнта видалили 12-сантиметрового гельмінта. Паразит потрапив в організм чоловіка через укуси комарів під час відпочинку в Одесі. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За словами пацієнта, у травні 2025 року він відпочивав у санаторії в Одесі, де його часто кусали комарі. У червні чоловік помітив припухлість у кутку правого ока, яка згодом зникла. Проте вже в липні з’явилися нові симптоми: свербіж, дискомфорт і почервоніння ока. З цими скаргами він звернувся до медиків.

Під час хірургічного втручання лікарі виявили та видалили паразита. Для точної діагностики матеріал направили на лабораторне дослідження, яке підтвердило, що гельмінт належить до виду дирофілярії. Цей паразит передається через укуси комарів і може викликати захворювання дирофіляріоз.

Фахівці Львівського обласного центру зазначають, що це вже четвертий випадок дирофіляріозу, зафіксований у регіоні цього року. Аналогічна кількість випадків — чотири — була зареєстрована на Львівщині й у 2024 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів Одеса медицина лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада знов спробує ухвалити законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет рекомендував прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, внесений Андрієм Мотовиловцем, який є аналогічним раніше внесеному уряду.

Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

В Україні обліковується 768 тисяч невиконаних рішень суду щодо соцвиплат, на виконання яких треба виплатити 85,6 млрд грн

Також в уряді назвали фіскальним ризиком зростання обсягу видатків на пенсійні виплати за вислугу років військовослужбовцям, що може бути зумовлено демобілізацією у разі закінчення активних бойових дій та завершення воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді