У Львові з ока пацієнта витягли 12-сантиметрового паразита, занесеного одеськими комарами

Хірурги видалили 12-сантиметрового глиста з ока 60-річного чоловіка, якого у санаторії в Одесі покусали комарі.

Офтальмологи у Львові провели унікальну операцію, під час якої з-під кон’юнктиви правого ока 60-річного пацієнта видалили 12-сантиметрового гельмінта. Паразит потрапив в організм чоловіка через укуси комарів під час відпочинку в Одесі. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За словами пацієнта, у травні 2025 року він відпочивав у санаторії в Одесі, де його часто кусали комарі. У червні чоловік помітив припухлість у кутку правого ока, яка згодом зникла. Проте вже в липні з’явилися нові симптоми: свербіж, дискомфорт і почервоніння ока. З цими скаргами він звернувся до медиків.

Під час хірургічного втручання лікарі виявили та видалили паразита. Для точної діагностики матеріал направили на лабораторне дослідження, яке підтвердило, що гельмінт належить до виду дирофілярії. Цей паразит передається через укуси комарів і може викликати захворювання дирофіляріоз.

Фахівці Львівського обласного центру зазначають, що це вже четвертий випадок дирофіляріозу, зафіксований у регіоні цього року. Аналогічна кількість випадків — чотири — була зареєстрована на Львівщині й у 2024 році.

