В Минздраве разъяснили, имеют ли право требовать справку от врача в бассейне

Администрации бассейнов не имеют права потребовать у посетителей медицинскую справку, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что в Украине нет ни одного законодательного документа и оснований, которые обязывали предоставлять медицинскую справку для посещения бассейна.

"Министерство здравоохранения не утверждало ни формы такой справки, ни инструкции по ее заполнению. Более того, санитарные правила и нормы для плавательных бассейнов также не содержат никаких требований по обязательному медицинскому осмотру для посетителей", - подчеркивают в ведомстве.

Не требуют такой справки и в других странах мира, добавили в Минздраве.

Согласно разъяснению, вымогательство медсправки - это в основном пережиток советского прошлого, когда не было качественных методик очистки бассейна, и такие справки действительно были закреплены законодательно более 35 лет назад.

"Однако в настоящее время санитарная безопасность должна обеспечиваться качественной очисткой воды в бассейне, а реализовывать это должен владелец бассейна. Поэтому требование предоставить документ, не предусмотренный законодательством, может расцениваться как ограничение прав в соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей"", - подчеркнули в Минздраве.

В то же время людей призывают быть сознательными и отказаться от посещения бассейна, если болели.

