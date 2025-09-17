У МОЗ роз'яснили, чи мають право вимагати довідку від лікаря в басейні

Міністерство охорони здоров'я не затверджувало ані форми такої довідки, ані інструкції для її заповнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрації басейнів не мають права вимагати у відвідувачів медичну довідку, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначається, що в Україні немає жодного законодавчого документа та підстав, які б зобов'язували надавати медичну довідку для відвідування басейну.

"Міністерство охорони здоров'я не затверджувало ані форми такої довідки, ані інструкції для її заповнення. Ба більше, санітарні правила та норми для плавальних басейнів також не містять жодних вимог щодо обов'язкового медичного огляду для відвідувачів", - наголошують у відомстві.

Не вимагають таку довідку і в інших країнах світу, додали в МОЗ.

Згідно з роз’ясненням, вимагання меддовідки - це здебільшого пережиток радянського минулого, коли не було якісних методик очищення басейну, і такі довідки дійсно були закріплені законодавчо більш як 35 років тому.

"Однак в наш час санітарна безпека має забезпечуватися якісним очищенням води в басейні, а реалізовувати це повинен власник басейну. Тож вимога надати документ, не передбачений законодавством, може розцінюватися як обмеження прав, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", - підкреслили в МОЗ.

Водночас людей закликають бути свідомими і відмовитись від відвідування басейну, якщо нездужали.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.