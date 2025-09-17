Практика судів
  1. В Україні

У МОЗ роз'яснили, чи мають право вимагати довідку від лікаря в басейні

11:32, 17 вересня 2025
Міністерство охорони здоров'я не затверджувало ані форми такої довідки, ані інструкції для її заповнення.
У МОЗ роз'яснили, чи мають право вимагати довідку від лікаря в басейні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрації басейнів не мають права вимагати у відвідувачів медичну довідку, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначається, що в Україні немає жодного законодавчого документа та підстав, які б зобов'язували надавати медичну довідку для відвідування басейну. 

"Міністерство охорони здоров'я не затверджувало ані форми такої довідки, ані інструкції для її заповнення. Ба більше, санітарні правила та норми для плавальних басейнів також не містять жодних вимог щодо обов'язкового медичного огляду для відвідувачів", - наголошують у відомстві. 

Не вимагають таку довідку і в інших країнах світу, додали в МОЗ. 

Згідно з роз’ясненням, вимагання меддовідки - це здебільшого пережиток радянського минулого, коли не було якісних методик очищення басейну, і такі довідки дійсно були закріплені законодавчо більш як 35 років тому. 

"Однак в наш час санітарна безпека має забезпечуватися якісним очищенням води в басейні, а реалізовувати це повинен власник басейну. Тож вимога надати документ, не передбачений законодавством, може розцінюватися як обмеження прав, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", - підкреслили в МОЗ.

Водночас людей закликають бути свідомими і відмовитись від відвідування басейну, якщо нездужали.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

МОЗ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада знов спробує ухвалити законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет рекомендував прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, внесений Андрієм Мотовиловцем, який є аналогічним раніше внесеному уряду.

Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

В Україні обліковується 768 тисяч невиконаних рішень суду щодо соцвиплат, на виконання яких треба виплатити 85,6 млрд грн

Також в уряді назвали фіскальним ризиком зростання обсягу видатків на пенсійні виплати за вислугу років військовослужбовцям, що може бути зумовлено демобілізацією у разі закінчення активних бойових дій та завершення воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді