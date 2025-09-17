Зеленский поедет в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН — МИД

Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

На следующей неделе украинская делегация во главе с Президентом Владимиром Зеленским отправится в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает "Суспильне".

По его словам, у Зеленского готовится насыщенный график двусторонних встреч с главами государств и правительств.

Также планируется целый блок мер с участием министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Тихий отметил, что во время этих мероприятий руководство Украины и МИД будут работать над консолидацией международной поддержки, будут привлекать внимание к последствиям российской агрессии и продвигать имидж государства.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп вероятно встретится с Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

