Зеленский поедет в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН — МИД

16:30, 17 сентября 2025
Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
На следующей неделе украинская делегация во главе с Президентом Владимиром Зеленским отправится в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихийпередает "Суспильне".

По его словам, у Зеленского готовится насыщенный график двусторонних встреч с главами государств и правительств.

Также планируется целый блок мер с участием министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Тихий отметил, что во время этих мероприятий руководство Украины и МИД будут работать над консолидацией международной поддержки, будут привлекать внимание к последствиям российской агрессии и продвигать имидж государства.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп вероятно встретится с Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

США МИД ООН Владимир Зеленский

