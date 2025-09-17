Зеленський поїде до Нью-Йорка на засідання Генасамблеї ООН — МЗС

Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Наступного тижня українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським вирушить до Нью-Йорка на Генасамблею ООН. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає "Суспільне".

За його словами, у Зеленського готується насичений графік двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів.

Також планується цілий блок заходів за участю міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Тихий зазначив, що під час цих заходів керівництво України та МЗС працюватимуть над консолідацією міжнародної підтримки, привертатимуть увагу до наслідків російської агресії та просуватимуть імідж держави.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

