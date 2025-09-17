Практика судів
Зеленський поїде до Нью-Йорка на засідання Генасамблеї ООН — МЗС

16:30, 17 вересня 2025
Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Наступного тижня українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським вирушить до Нью-Йорка на Генасамблею ООН. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихийпередає "Суспільне".

За його словами, у Зеленського готується насичений графік двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів.

Також планується цілий блок заходів за участю міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Тихий зазначив, що під час цих заходів керівництво України та МЗС працюватимуть над консолідацією міжнародної підтримки, привертатимуть увагу до наслідків російської агресії та просуватимуть імідж держави.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. 

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Тестування когнітивних здібностей учасників добору на посади суддів місцевих судів завершено – відомі результати

Чверть кандидатів на посади суддів, які отримали доступ до тестування, припинили участь у доборі.

Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду

Президент призначив суддю КСУ – ним став Юрій Барабаш.

Суддю КАС ВС Ігоря Дашутіна обрали до Великої Палати Верховного Суду

Збори суддів КАС ВС за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС строком на 3 роки Ігоря Дашутіна.

Григорій Усик призначив Павола Жилінчика та Вінфріда Шуберта членами Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик призначив двох іноземних експертів до Етичної ради, яка перевіряє доброчесність кандидатів до ВРП.

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
