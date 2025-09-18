В ТЦК передается информация обо всех мужчинах, которые пытались незаконно выехать из Украины, — спикер ГПСУ Демченко

Госпогранслужба подтвердила, что передает информацию о задержанных при попытке незаконно покинуть границу в ТЦК.

Все случаи попыток незаконного пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста фиксируются и передаются ТЦК. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что после получения такой информации ТЦК проверяет, состоит ли мужчина на военном учете, обновлены ли его данные, а также не уклоняется ли он от мобилизации.

"Это часть комплексного взаимодействия между пограничной службой и другими органами власти", - сказал Демченко.

По словам спикера, за нарушение законодательства о пересечении границы предусмотрена административная ответственность.

Напомним, с 28 августа вступили в силу новые правила, которые позволяют мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу, однако не все смогли воспользоваться этой возможностью из-за определенных ограничений.

Как сообщили в Пограничной службе, несколько граждан получили отказ в выезде из-за того, что находились в розыске. Пограничники имеют доступ к системе «Оберег», чтобы проверить, не уклоняются ли люди от обновления учетных данных.

