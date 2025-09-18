До ТЦК передається інформація про всіх чоловіків, які намагались незаконно виїхати з України, — речник ДПСУ Демченко

Держприкордонслужба підтвердила, що передає інформацію про затриманих під час спроби незаконно залишити кордон до ТЦК.

Усі випадки спроб незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку фіксуються та передаються до ТЦК. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він наголосив, що після отримання такої інформації ТЦК перевіряє, чи перебуває чоловік на військовому обліку, чи оновлені його дані, а також чи не ухиляється він від мобілізації.

«Це частина комплексної взаємодії між прикордонною службою та іншими органами влади», — сказав Демченко.

За словами речника, за порушення законодавства про перетин кордону передбачена адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, з 28 серпня набули чинності нові правила, які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, однак не всі змогли скористатися цією можливістю через певні обмеження.

Як повідомили у Прикордонній службі, кілька громадян отримали відмову у виїзді через перебування в розшуку. Прикордонники мають доступ до системи «Оберіг», щоб перевірити, чи не ухиляються від оновлення облікових даних.

