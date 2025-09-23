Практика судов
  1. В Украине

В ГНС напомнили, кто имеет право на освобождение от уплаты земельного налога

07:54, 23 сентября 2025
В ГНС разъяснили вопрос освобождения украинцев от уплаты земельного налога.
Главное управление ГНС в Сумской области напомнило, кто имеет право на освобождение от уплаты земельного налога.

Согласно п. 281.1 ст. 281 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) от уплаты земельного налога освобождаются:

  • лица с инвалидностью первой и второй группы,
  • физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет,
  • пенсионеры (по возрасту),
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» с изменениями и дополнениями,
  • физические лица, признанные законом пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Пунктом 281.2 ст. 281 НКУ предусмотрено, что освобождение от уплаты налога на земельные участки для соответствующей категории физических лиц распространяется на участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2 гектаров;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;
  • для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;
  • для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;
  • для ведения садоводства — не более 0,12 га.

Статья 121 Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 года № 2768-III с изменениями и дополнениями закрепляет право граждан Украины на бесплатное получение из земель государственной или коммунальной собственности участков в пределах указанных норм.

«Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права приобретать право собственности на земельные участки на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности и не пользуются льготами по уплате земельного налога», — добавили в ГНС.

