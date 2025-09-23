В ГНС напомнили, кто имеет право на освобождение от уплаты земельного налога

Главное управление ГНС в Сумской области напомнило, кто имеет право на освобождение от уплаты земельного налога.
Согласно п. 281.1 ст. 281 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) от уплаты земельного налога освобождаются:
Пунктом 281.2 ст. 281 НКУ предусмотрено, что освобождение от уплаты налога на земельные участки для соответствующей категории физических лиц распространяется на участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:
Статья 121 Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 года № 2768-III с изменениями и дополнениями закрепляет право граждан Украины на бесплатное получение из земель государственной или коммунальной собственности участков в пределах указанных норм.
«Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права приобретать право собственности на земельные участки на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности и не пользуются льготами по уплате земельного налога», — добавили в ГНС.
