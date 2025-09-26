В Кировоградской области пресекли незаконную добычу полезных ископаемых на сумму более 42 млн грн

Трем должностным лицам предприятия сообщено о подозрении в незаконной добыче мигматита.

Нацполиция разоблачила группу лиц, организовавших незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения в Кировоградской области. По данным следствия, в течение 2019 года они добыли 14,6 тыс. кубических метров мигматита без соответствующего разрешения, нанеся государству ущерб на 42,9 млн грн.

Среди подозреваемых — исполнительный директор, главный инженер и маркшейдер одного из ведущих украинских предприятий по производству каменно-щебеночной продукции. Они, зная о запрете добычи в Гайворонском месторождении, организовали работы с использованием взрывных технологий. Добытую горную породу перерабатывали на щебень различных фракций и сбывали частным компаниям.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины — незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения в крупном размере, совершенная группой лиц. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

