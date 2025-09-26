На Кіровоградщині перекрили незаконний видобуток корисних копалин на понад 42 млн грн

Трьом посадовцям підприємства повідомлено про підозру у незаконному видобутку мігматиту.

Нацполіція викрила групу осіб, які організували незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення у Кіровоградській області. За даними слідства, протягом 2019 року вони видобули 14,6 тис. кубічних метрів мігматиту без відповідного дозволу, завдавши державі збитків на 42,9 млн грн.

Серед підозрюваних — виконавчий директор, головний інженер та маркшейдер одного з провідних українських підприємств із виробництва каменево-щебеневої продукції. Вони, знаючи про заборону видобутку у Гайворонському родовищі, організували роботи з використанням вибухових технологій. Видобуту гірську породу переробляли на щебінь різних фракцій та збували приватним компаніям.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України — незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення у великому розмірі, вчинене групою осіб. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

