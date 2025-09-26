Выплаты пенсий в сентябре уменьшились на 1,5 млрд грн — данные ПФУ

ПФУ завершил финансирование пенсий за сентябрь, выплачено 67,3 млрд гривен.

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за сентябрь 2025 года, направив на выплаты 67,3 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

В августе на пенсии было потрачено 68,8 млрд гривен, что на 1,5 млрд больше, чем в этом месяце. В течение мая, июня и июля сумма оставалась стабильной — по 67,8 млрд гривен ежемесячно. В апреле выплаты составили 67,4 млрд гривен.

В марте произошло значительное повышение из-за индексации, после чего на пенсии было направлено 67,4 млрд гривен. В феврале и январе эти суммы были ниже — 62,2 и 61,7 млрд гривен соответственно.

По состоянию на июль 2025 года в Украине насчитывалось 10 млн 259,7 тыс. пенсионеров — на 88,4 тыс. меньше, чем в декабре 2024 года. Больше всего пенсионеров проживает в Днепропетровской области — 869,4 тыс. человек, в Киеве — 747,6 тыс., в Харьковской области — 697,1 тыс., во Львовской — 666,3 тыс., а в Донецкой — 596,4 тыс.

