Виплати пенсій у вересні зменшилися на 1,5 млрд грн — дані ПФУ

ПФУ завершив фінансування пенсій за вересень, виплачено 67,3 млрд гривень.

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за вересень 2025 року, спрямувавши на виплати 67,3 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба ПФУ.

У серпні на пенсії було витрачено 68,8 млрд гривень, що на 1,5 млрд більше, ніж цього місяця. Протягом травня, червня та липня сума залишалася стабільною — по 67,8 млрд гривень щомісяця. У квітні виплати становили 67,4 млрд гривень.

У березні відбулося значне підвищення через індексацію, після чого на пенсії було спрямовано 67,4 млрд гривень. У лютому та січні ці суми були нижчими — 62,2 та 61,7 млрд гривень відповідно.

Станом на липень 2025 року в Україні налічувалося 10 млн 259,7 тис. пенсіонерів — на 88,4 тис. менше, ніж у грудні 2024 року. Найбільше пенсіонерів проживає в Дніпропетровській області — 869,4 тис. осіб, у Києві — 747,6 тис., у Харківській області — 697,1 тис., у Львівській — 666,3 тис., а в Донецькій — 596,4 тис.

