В Киеве на неделю ограничат движение на улицах Подвысоцкого и Белокур

Частичные ограничения будут действовать с 27 сентября по 5 октября из-за ремонта дороги.

С 27 сентября по 5 октября в Печерском районе столицы частично ограничат движение транспорта на улицах Профессора Подвысоцкого и Екатерины Белокур. Об этом сообщили в «Киевавтодоре».

Ремонтные работы будут проводиться на участке улицы Профессора Подвысоцкого — от улицы Михаила Бойчука до дома №5/17 на улице Екатерины Белокур.

