В Киеве будут судить дельца, который за 18000 долларов помогал уклонистам добираться в Молдову

Жителя столицы будут судить за организацию незаконной переправки призывников через границу.

В Киеве полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя города, который за денежное вознаграждение помогал мужчинам призывного возраста незаконно выезжать из Украины в Республику Молдова. Об этом сообщила столичная полиция.

В ведомстве отметили, что обвиняемый подыскивал «клиентов» среди знакомых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которым обещал помощь в нелегальном пересечении государственной границы.

«Стоимость своих „услуг“ он оценил в 18 тысяч долларов. Переправка должна была осуществляться из Киева в Одесскую область, после чего — пешком через границу с Молдовой вне официальных пунктов пропуска», — заявили в полиции.

Так, в августе этого года во время встречи в ресторане на Подоле фигурант получил от «клиента» оговоренную сумму средств и сразу после этого был задержан правоохранителями.

Злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискация имущества.

