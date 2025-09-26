У Києві судитимуть ділка, який за 18000 доларів допомагав ухилянтам дістатися до Молдови

Жителя столиці судитимуть за організацію незаконного переправлення призовників через кордон.

У Києві поліцейські скерували до суду обвинувальний акт відносно 36-річного жителя міста, який за грошову винагороду допомагав чоловікам призовного віку незаконно виїжджати з України до Республіки Молдова. Про це повідомила столична поліція.

У відомстві зазначили, що обвинувачений підшуковував «клієнтів» серед знайомих чоловіків віком від 18 до 60 років, яким обіцяв допомогу у нелегальному перетині державного кордону.

«Вартість своїх «послуг» він оцінив у 18 тисяч доларів.

Переправлення мало здійснюватися з Києва до Одеської області, після чого – пішки через кордон із Молдовою поза офіційними пунктами пропуску», - заявили у поліції.

Так, у серпні цього року, під час зустрічі у ресторані на Подолі фігурант отримав від «клієнта» обумовлену суму коштів та одразу після цього його затримали правоохоронці.

Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також конфіскація майна.

