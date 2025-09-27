Практика судов
«Фальшивый тракторист»: в Киевской области задержали водителя с липовыми документами

11:09, 27 сентября 2025
Правоохранители обнаружили у водителя удостоверение тракториста-машиниста с признаками подделки.
На Киевщине водитель предоставил патрульным поддельное удостоверение тракториста-машиниста. Об этом сообщает патрульная полиция региона.

В частности, на 45-м километре автодороги Киев — Харьков патрульные остановили телескопический погрузчик Manitou MLT 741-120 LSU.

Во время проверки документов правоохранители обнаружили у водителя удостоверение тракториста-машиниста с признаками подделки. Документ не соответствовал государственным нормам и стандартам.

Из-за наличия признаков уголовного правонарушения патрульные вызвали следственно-оперативную группу и передали водителя следователям. В дальнейшем правоохранители выяснят все обстоятельства происшествия.

