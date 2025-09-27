Практика судів
  1. В Україні

«Фальшивий тракторист»: на Київщині затримали водія з липовими документами

11:09, 27 вересня 2025
Правоохоронці виявили у водія посвідчення тракториста-машиніста з ознаками підробки.
«Фальшивий тракторист»: на Київщині затримали водія з липовими документами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині водій надав патрульним підроблене посвідчення тракториста-машиніста. Про це повідомляє патрульна поліція регіону.

Зокрема, на 45-му кілометрі автодороги Київ — Харків патрульні зупинили телескопічний навантажувач Manitou MLT 741-120 LSU.

Під час перевірки документів правоохоронці виявили у водія посвідчення тракториста-машиніста з ознаками підробки. Документ не відповідав державним нормам і стандартам.

Через наявність ознак кримінального правопорушення патрульні викликали слідчо-оперативну групу та передали водія слідчим. Надалі правоохоронці з’ясують усі обставини події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Київська область

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують передбачити право громадян на інформаційний спокій

Під інформаційним спокоєм розуміється право фізичної особи не відповідати на дзвінки, електронні листи, повідомлення в месенджерах у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці, або ж поза часом, який визначений договором.

Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

У Цивільному кодексі пропонується передбачити право громадян на особистий герб

Фізична особа, особистий чи родовий герб якої незаконно використовується іншими особами, буде мати право вимагати припинення такого використання – зміни до Цивільного кодексу.

«Нас не можна тримати на кукані!», – відносини Комітету ВРУ з питань правової політики та Дорадчої групи експертів остаточно зайшли у глухий кут

Примирити народних депутатів та іноземних експертів заради призначення суддів КСУ по квоті парламенту спробує віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка.

Мін’юст виявив прогрес у виконанні держорганами Дорожньої карти з питань верховенства права – найбільше у сфері основоположних прав людини

Також у Міністерстві юстиції назвали прогресом надання членам Громадської ради доброчесності права повного доступу до матеріалів суддівського досьє.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва