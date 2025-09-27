«Фальшивий тракторист»: на Київщині затримали водія з липовими документами

Правоохоронці виявили у водія посвідчення тракториста-машиніста з ознаками підробки.

На Київщині водій надав патрульним підроблене посвідчення тракториста-машиніста. Про це повідомляє патрульна поліція регіону.

Зокрема, на 45-му кілометрі автодороги Київ — Харків патрульні зупинили телескопічний навантажувач Manitou MLT 741-120 LSU.

Під час перевірки документів правоохоронці виявили у водія посвідчення тракториста-машиніста з ознаками підробки. Документ не відповідав державним нормам і стандартам.

Через наявність ознак кримінального правопорушення патрульні викликали слідчо-оперативну групу та передали водія слідчим. Надалі правоохоронці з’ясують усі обставини події.

